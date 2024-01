Ufficiale: Montpellier, ecco Hefti dal Genoa

Silvan Hefti lascia il Genoa in questo mercato di gennaio per firmare con i francesi del Montpellier. La società transalpina, tramite i propri canali social, ha infatti annunciato il suo arrivo già questa sera, con lo svizzero che lascia i rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro: “Sono davvero troppo felice di aver raggiunto un club così importante come il Montpellier e non vedo l’ora di scoprire il campionato francese“, le sue prime parole ai canali ufficiali del club. Sulla corsia di destra del club rossoblù si libera una casella in attesa del sempre più probabile arrivo di Zanoli dal Napoli.

Foto: Instagram Montpellier