Il terzino Martin Montoya, che in passato ha vestito anche la maglia dell’Inter, ha risolto il suo contratto con il Betis Siviglia ed è attualmente svincolato. Il difensore, acquistato tre anni fa dal Brighton, non era neanche partito con il resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti. A dare l’annuncio della separazione è stato il club andaluso.

Foto: Twitter Betis