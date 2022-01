L’Acn Siena 1904 srl comunica che in data odierna è stato raggiunto un accordo per la cessione del calciatore Cristóbal Montiel Rodríguez al Club Deportivo Atletico Baleares (Federazione spagnola). La Società augura a Tofol le migliori fortune per la sua carriera.

Foto: Twitter Fiorentina