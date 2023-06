Ufficiale: Monterosi, risoluzione consensuale con il portiere Alia

Marco Alia, non sarà più il portiere del Monterosi. Il club laziale, con una nota ufficiale sui propri canali, ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del portiere Marco Alia.”

Queste le parole dell’Amministratore delegato Aliano: “Ringraziamo Marco Alia e gli auguro il meglio un atleta che saprà fare bene nella sua prossima destinazione. In bocca al lupo!”.

Foto: logo Monterosi