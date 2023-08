Ufficiale: Monterosi, arriva Silipo dal Palermo

Il Monterosi Fc comunica l’acquisto a titolo definitivo, con contratto triennale, del giovane talento Andrea Silipo. Classe 2001, Silipo proviene dal Palermo, compagine in cui si è fatto notare per le sue indiscutibili qualità. Con la Juve Stabia, Silipo, nel campionato di Serie C 2022/2023, ha realizzato 5 gol e fornito 3 assist oltre ad essersi confermato come giocatore talentuoso.

“Conosciamo tutti la fantasia e l’estro del giocatore. Il Monterosi punta sulle qualità di Silipo per proporsi con entusiasmo nel campionato che sta per iniziare. Lo consideriamo centrale nel nostro progetto”, dichiara il presidente Mauro Fusano.

Foto: twitter Monterosi