È finita l’avventura di Vincenzo Montella in Turchia. Il club di cui era l’allenatore, l’Adana Demirspor, ha diffuso una lettera sui social per far sapere che è stato sollevato dall’incarico. In carica dal primo settembre 2021, in due anni ha condotto la squadra prima a un 9° posto e poi a un 4° , la miglior posizione finale di campionato nella storia del club.

Foto tratta da profilo Twitter Adana Demispor