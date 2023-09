Ufficiale: Montalto alla Casertana

La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto.

Attaccante classe 1988, nell’ultima stagione ha conquistato la serie B con la maglia della Reggiana mettendo insieme 22 presenze e 9 reti. Per lui una carriera che parla da sola, costellata da reti e maglie importanti. Nel 2017/18 il record personale di gol con la maglia della Ternana in serie B (20 in 34 partite). Cremonese, Bari, Trapani, Venezia e Juve Stabia altre tappe importanti della sua carriera.



Foto: facebook Casertana