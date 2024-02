Ufficiale: Monopoli, torna Grandolfo

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Grandolfo che ha sottoscritto con il club un accordo fino al 30 giugno 2025.

Per l’attaccante classe 1992, 183 cm, nato a Castellana Grotte (Ba), si tratta di un ritorno a Monopoli, avendo già indossato la maglia del Gabbiano nella stagione 2021/2022 con 40 presenze, 9 reti e 1 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C.

Grandolfo, che ha indossato anche le maglie di Bari (club nel quale si è formato calcisticamente), Chiedo, Tritium, Savona, Correggese, Andria, Bassano, Virtus Verona, Vis Pesaro, Sambenedettese e Legnago), in carriera può contare su un totale di 5 presenze e 3 gol in Serie A, 6 presenze in Serie B, 279 presenze e 53 gol in Serie C, 35 presenze e 22 gol in Serie D.

Foto: logo Monopoli