Ufficiale: Monopoli, tesserato Calvano

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto con il calciatore Simone Calvano un accordo per i diritti alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per il terzo anno. Centrocampista classe 1993, cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Atalanta e Milan (con cui ha vinto una Coppa Italia Primavera), a lungo di proprietà del Verona (società con la quale ha esordito anche in Serie A), in carriera ha indossato le maglie di San Marino, Virtus Lanciano, Albinoleffe, Pistoiese, Teramo, Tuttocuoio, Reggiana, Padova, Juve Stabia, Triestina, Pro Vercelli e Taranto. Calvano finora ha collezionato 15 presenze in Serie A, 33 presenze e 1 gol in Serie B, 225 presenze, 8 gol e 9 assist nei tre gironi di Serie C, assieme a 11 presenze nelle Nazionali giovanili.

Foto: logo Monopoli