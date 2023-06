Ufficiale: Monchi nuovo ds dell’Aston Villa

Mancava solo l’ufficialità ora è arrivata. Monchi è il nuovo ds dell’Aston Villa, dopo aver salutato il Siviglia.

Questa la nota del club: “L’Aston Villa è lieta di annunciare la nomina di Ramón Rodriguez Verdejo “MONCHI” a nuovo presidente delle operazioni calcistiche del club. Monchi arriva dal Sevilla FC, dove era direttore del calcio. Nel suo nuovo ruolo, Monchi riporterà a Nassef Sawiris e Wes Edens e avrà la responsabilità di tutte le questioni calcistiche del Gruppo, lavorando a stretto contatto con Unai Emery alla guida del club. Nato e cresciuto a San Fernando (Spagna), Monchi ha giocato come portiere per 10 anni al Sevilla FC e ha iniziato la sua carriera come direttore sportivo nel club dopo il suo ritiro. Sotto la direzione di Monchi, il Sevilla FC ha vinto sette volte l’Europa League, due volte la Copa del Rey (Coppa di Spagna) e la Supercoppa Europea. Monchi è passato anche all’AS Roma come direttore sportivo nel 2017, trascorrendo due anni con il club italiano e raggiungendo la semifinale di Champions League prima di tornare al Siviglia per vincere due dei sette titoli di Europa League. Nassef Sawiris, Presidente di AVFC, ha dichiarato: “Siamo lieti che Monchi si unisca a noi in questa nuova posizione che consolida tutte le responsabilità calcistiche all’interno del Gruppo. Insieme a Unai e al suo staff, l’arrivo di Monchi andrà ad aggiungersi alla squadra di livello mondiale che stiamo mettendo insieme dentro e fuori dal campo. È, come Unai Emery, un vincitore seriale. Con la nomina di Chris Heck dal punto di vista degli affari, questa nuova struttura garantirà che il Club stia sparando a tutti i cilindri sul lato commerciale oltre a quello calcistico per garantire che il modello del Club sia sostenibile e ben posizionato per soddisfare le nostre crescenti ambizioni .”

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 16, 2023



Foto: twitter Siviglia