Naldo non è più un giocatore del Monaco. L’esperto difensore, classe 1982, ha rescisso il contratto con i francesi dopo un anno dal suo arrivo. Come si legge in un comunicato ufficiale del club, “L’AS Monaco e Naldo hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto che li vedeva vincolati fino al 30 giugno 2020. Il club ringrazia Naldo per la sua professionalità e gli augura il meglio per il futuro“.

Foto: sito Monaco