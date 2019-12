Ufficiale: Monaco, acquistato il difensore serbo Pavlovic. Arriverà a giugno

Il Monaco, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Partizan Belgrado per l’acquisto a titolo definitivo di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo classe 2001, durante la scorsa estate vicino alla Lazio, rimarrà in Patria in prestito e arriverà nel Principato a giugno.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le Partizan Belgrade en vue du transfert de Strahinja Pavlovic lors du prochain mercato d’hiver.https://t.co/daIbkm9cLS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 18, 2019

Foto: telegraf.rs