Ufficiale, Molina rinnova con il Levante. La nota

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, il Levante comunica il rinnovo contrattuale per Arturo Molina. Il calciatore resterà con la maglia del Levante fino al 2024. Questa è la dichiarazione del club:

“Arturo Molina (Abarán, 1996) ha rinnovato il suo impegno con Levante UD per le prossime quattro stagioni.

Il centrocampista è arrivato in prestito all’Atlético Levante UD nell’estate del 2016 dal Real Murcia per segnare 27 partite e 7 gol. L’entità levantinista ha esercitato al termine di quella campagna l’opzione di acquisto sul giocatore, che ha lasciato in prestito al Real Madrid Castilla. Abarán è tornato nell’anno accademico 18-19 e da allora ha accumulato 58 partite e 8 gol con la granota elastica.

In questa stagione ha alternato l’allenamento con la consociata granota e la prima squadra al comando di Paco López “.

Foto: Sito ufficiale Levante