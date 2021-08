Johan Mojica è un nuovo giocatore dell’Elche. L’esterno colombiano, tra le altre ex Atalanta, lascia il Girona e firma per tre stagioni con l’Elche. Per lui si tratta di un ritorno.

Questo il tweet ufficiale:

✍️🇨🇴 Acuerdo con el @GironaFC para el traspaso de Johan Mojica#MojicaSigue 💚 — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) August 8, 2021

Foto: Twitter personale