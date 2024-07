Ufficiale: Modric rinnova con il Real Madrid fino al 2025

Il Real Madrid ha annunciato, mediante un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa il rinnovo, fino al 2025, di Luka Modric. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Real Madrid CF e Luka Modrić hanno concordato di prolungare il contratto del nostro capitano, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2025. Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012 e nelle sue dodici stagioni difendendo la nostra maglia è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale. Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli: 6 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copas del Rey e 5 Supercoppe spagnole. Modrić è uno dei cinque giocatori che sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni e detiene il maggior numero di titoli nella storia del nostro club. A livello individuale, Modrić ha vinto il Pallone d’Oro nel 2018, il premio come miglior giocatore FIFA ed è stato nominato Giocatore dell’anno UEFA. Ha fatto parte del FIFA FIFPro World XI in 6 occasioni ed è stato nominato due volte miglior centrocampista della Champions League. Ha vinto una volta il Pallone d’Oro e una volta il Pallone d’Argento al Mondiale per Club. Con la Nazionale croata ha vinto il Pallone d’Oro ai Mondiali 2018 e il Pallone di Bronzo ai Mondiali 2022. Modrić ha giocato 534 partite con la nostra squadra, nelle quali ha segnato 39 gol, ed è nazionale della Croazia, squadra con la quale ha giocato 178 partite e detiene il record storico di maggior numero di presenze”.

Foto: Instagram Real Madrid