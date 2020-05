Ufficiale: Modena, rinnovano il tecnico Mignani e il suo vice Grassadonia

Michele Mignani resta l’allenatore del Modena. La società ha infatti comunicato di aver prolungato l’accordo in scadenza il 30 giugno 2020 con il tecnico. E’ stato confermato anche il suo vice Simone Vergassola. Questa la nota ufficiale: “Il Modena F.C comunica di aver prolungato l’accordo in scadenza il 30 giugno 2020 con il tecnico Michele Mignani. E’ stato confermato anche il suo vice Simone Vergassola. Domani 22 maggio alle 14.30 l’allenatore gialloblù, insieme al direttore generale Roberto Cesati e al vice Simone Vergassola, sarà a disposizione dei media in una conferenza stampa virtuale riservata ai media2.