Ufficiale: Modena, Ponsi ha rinnovato fino al 2025 con opzione per la stagione successiva

Continua l’avventura di Fabio Ponsi al Modena: il difensore ha rinnovato con il club emiliano fino al 2025 con opzione per un ulteriore stagione. Di seguito il comunicato del Modena: “Fabio Ponsi classe 2001, nato a Pietrasanta in provincia di Lucca, è un prodotto del vivaio della Fiorentina. E’ arrivato a Modena nell’estate 2021 e alla sua prima stagione tra i professionisti è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante (quel salvataggio a Viterbo…), partecipando alla storica cavalcata che ha portato la squadra a conquistare la promozione in serie B e la Super Coppa di serie C. Nel corso del suo primo campionato di serie B ha già raccolto 18 presenze e nelle ultime ore il suo contratto è stato rinnovato e prolungato fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva”.

Foto: Instagram Modena