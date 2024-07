Ufficiale: Modena, ecco Riyad Idrissi dal Cagliari

Riyad Idrissi è un nuovo giocatore del Modena. Di seguito la nota: “Un giovane sulla corsia mancina. Il secondo acquisto del calciomercato gialloblù è Riyad Idrissi, terzino sinistro che arriva a titolo temporaneo dal Cagliari. Classe 2005 di prospettiva, ha già un trascorso nelle nazionali giovanili azzurre.

A presentarlo è il ds Andrea Catellani: “Sono molto contento dell’arrivo di Riyad e ringrazio il Cagliari per averci privilegiato in questa trattativa. Idrissi si è già distinto nel Campionato Primavera 1 e con le nazionali giovanili italiane, sono sicuro che con le sue qualità riuscirà ad imporsi anche in un campionato competitivo come la Serie B. A livello di caratteristiche tecnico-tattiche, poi, il suo arrivo ci permette di avere ulteriori soluzioni da mettere a disposizione di Pierpaolo Bisoli“.

Le prime parole in gialloblù di Idrissi: “La notizia del forte interesse del Modena è stata bellissima e da un certo punto di vista inaspettata, non si vede spesso che un ragazzo della Primavera, senza esperienza in prima squadra, venga contattato con grande interesse da una società di Serie B di questo calibro. Arrivare in una piazza così importante, con una proprietà di livello e una curva bellissima, mi rende molto felice e carico, non vedo l’ora di confrontarmi con questo campionato e mettermi a disposizione dell’allenatore fin da subito. Darò sempre il massimo per ritagliarmi il mio spazio“.

Percorso. Nato in Sardegna a Sadali, da genitori marocchini, Riyad entra nel Settore Giovanile del Cagliari partendo dall’Under 13. In rossoblù compie tutta la trafila del Settore Giovanile fino ad arrivare in Primavera 1, un campionato nel quale si è affermato nelle ultime due stagioni. Nel 2022-2023 colleziona 28 presenze, con 1 gol e 3 assist, e al termine della stagione firma il suo primo contratto da professionista con il Cagliari. L’annata appena conclusa si è rivelata ancora migliore, con 34 presenze, 3 gol e 4 assist: prestazioni che gli sono valse anche la doppia chiamata nell’Under 19 azzurra, con la quale ha disputato i raduni e le partite tra gennaio e febbraio con Spagna e Austria, mettendo anche a referto un assist.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Riyad Idrissi il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

