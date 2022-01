Ufficiale: Miura lascia il Yokohama ma non il calcio, a 54 anni è un nuovo giocatore del Suzuka Point Getters

Kazuyoshi Miura classe 1967 non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. All’età di 54 anni lascia il Yokohama dopo 16 anni per accasarsi al Suzuka Point Getters come comunicato dallo stesso club della quarta serie giapponese.