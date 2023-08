Aleksandar Mitrovic lascia il Fulham, per trasferirsi in Saudi Pro League, all’Al Hilal, squadra dove giocherà insieme a Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly.

Questo l’annuncio del club di Premier:

The Club can confirm that Aleksandar Mitrović has this evening left to join Al Hilal in the Saudi Pro League for a Club record transfer fee.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 19, 2023