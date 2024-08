Ufficiale: Miovski è un nuovo calciatore del Girona

Bojan Miovski è un nuovo calciatore del Girona.Il giocatore, che arriva a titolo definitivo dall’Aberdeen, ha firmato fino al 2028 con il Girona. Il classe ’99 nel 2023-2024 ha giocato 53 partite, segnando 26 gol. In questa stagione è già a quota 3 gare, senza però aver ancora trovato il gol. In generale con l’Aberdeen vanta 97 gettoni e 44 gol. In carriera ha vestito anche le maglie dell’MTK Budapest, del Renova, del Bregalnica Stip, del Makedonija, del Qarabag Under 19 e del Rabotnicki.

Foto: Instagram Girona