Yankuba Minteh è un nuovo giocatore del Brighton. Il giocatore gambiano lascia il Newcastle a titolo definitivo senza aver mai giocato con i Magpies: costo dell’operazione quasi 39 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2029.

Classe 2004, Minteh ha disputato la scorsa stagione in Eredivise, in prestito al Feyenoord, con cui ha totalizzato 11 reti e 6 assist in 37 partite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brighton & Hove Albion FC (@officialbhafc)

Foto: Instagram Minteh