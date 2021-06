Ufficiale: Milli passa al Virtus Francavilla

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joakim Milli fino a giugno 2023. Il portiere italo-canadese classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Us Lecce, si è distinto tra le fila del Casarano e Nardò in serie D. Con la maglia granata ha disputato circa 37 presenze in un anno e mezzo riuscendo a stabilire il record di 13 partite senza subire gol. Il calciatore sarà a disposizione di mister Taurino per l’inizio del ritiro precampionato.

FOTO: Facebook Virtus Francavilla