Ufficiale: Milan, Nava ha rinnovato fino al 2027

Nuovo contratto con il Milan per Lapo Nava. giovanissimo portiere che nei mesi scorsi ha iniziato ad affacciarsi con la prima squadra di Stefano Pioli dopo aver fatto il suo percorso con la Primavera dei rossoneri in cui gioca da quasi 7 anni. Primo contratto da professionista per l’estremo difensore classe 2004. Di seguito il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lapo Nava fino al 30 giugno 2027. Lapo ha mosso i primi passi in rossonero nel gennaio 2017, diventando protagonista tra i pali delle formazioni giovanili, per poi essere inserito nella rosa della Prima Squadra nella stagione sportiva in corso”.

Foto: Instagram Nava