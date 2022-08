Ufficiale: Milan, depositato il contratto di Simic, ex Stoccarda

Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, è un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore serbo, proveniente dallo Stoccarda, si era messo in mostra durante gli Europei di categoria quest’estate, giocando insieme al giovane Lazetic. Simic arriva a titolo definitivo. Il suo contratto, come mostra il sito della Serie A, è stato depositato in Lega.

Foto: Instagram Simic