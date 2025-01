Ufficiale: Milan-Ballo Touré, risoluzione di contratto

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata l’ufficialità: Ballo Touré non è più un calciatore del Milan. A comunicarlo è stata la società rossonera tramita un nota ufficiale sul proprio sito. Queste le parole: “A.C. Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto di con il difensore Ballo-Touré. Il club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il proseguio della carriera”. Un destino segnato quello dell’ormai ex calciatore rossonero che quest’anno aveva solamente collezionato tre presenze in Serie C – B con il Milan Futuro.

FOTO: Instagram Ballo-Touré