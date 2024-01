Ufficiale: Miguel Crespo in prestito al Rayo Vallecano

Il terzino franco-portoghese Miguel Crespo da Silva lascia il Fenerbahce e si trasferisce al Rayo Vallecano in prestito fino al 30 giugno con opzione d’acquisto. Il comunicato: “Rayo Vallecano e Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per l’acquisto del centrocampista Miguel Crespo in prestito fino alla fine della stagione. Benvenuto Miguel!”.

Foto: Instagram Rayo Vallecano