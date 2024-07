Ufficiale: Michele Voltan torna al Padova

Il Padova ha appena ufficializzato il ritorno di Michel Voltan tramite un comunicato sul proprio sito. Il portiere classe 2001 ha firmato un contratto fino al 2026. Di seguito il contenuto della nota del club:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 2001 Michele Voltan. Voltan ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026. Michele Voltannasce a Piove di Sacco il 20 settembre 2001 ed è un portiere di 194 cm. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vigontina, nel luglio 2018 si trasferisce al Campodarsego in Serie D: difende i pali dei biancorossi 9 volte nella stagione 2018/2019 e 18 nella stagione 2019/2020. Viene acquistato dal Calcio Padova nella stagione 2020/2021 in Lega Pro, con Andrea Mandorlini in panchina diviene la riserva di Marco Vannucchi e Davide Merelli: il Padova arriva al 1° posto insieme al Perugia, ma è costretto a disputare i playoff persi in finale contro l’Alessandria. La stagione successiva si trasferisce all’Union CS Clodiense in Serie D, trasferendosi nel mercato di gennaio al Montebelluna e terminando la stagione con 11 presenze che gli valgono la chiamata della Luparense. Con i lupi disputa 26 incontri di campionato e 2 gare di playoff. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce alla Virtus Verona in Lega Pro, dove disputa 5 gare, una delle quali contro il Padova (1-1) subentrando a Sheikh Sibi al 62° e negando più volte la rete del vantaggio ai biancoscudati.”

Foto: instagram Padova