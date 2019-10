Ufficiale, Michel Bastos si ritira: “Sono andato ben oltre le mie aspettative”

View this post on Instagram

Não tenho palavras para descrever o que representa o futebol profissional na minha vida, mas chegou o tão difícil momento de me despedir. Quando era pequeno via meu pai jogar e sonhava em ser como ele. Mas, com a permissão de Deus, cheguei muito além do que imaginava. Só tenho a agradecer aos meus pais, dona Elisabete e seu Argeu Bastos, que sempre me mostraram o caminho certo para ser uma pessoa de caráter. Obrigado a todos meus familiares, minhas irmãs, tios, tias, primos e avós. Reservei um espaço para uma dedicatória especial para a minha tia Neuza e tio Alcides (que Deus o tenha) pelo que fizeram por mim lá no começo, me acolhendo me dando casa, comida, estudo e o mais importante, muito amor e carinho! Agradeço os treinadores, colegas de trabalho e funcionários de todos os clubes que passei. Cada um de vocês foi muito importante na minha trajetória. Tenho o maior orgulho de dizer que foi meu início na minha cidade natal que me possibilitou chegar ao futebol europeu e até a Seleção Brasileira. Por isso, obrigado especial ao @ecpelotas ! Minha gratidão também ao Excelsior, @feyenoord , @athleticoparanaense, @gremio, @figueirenseoficial, @losclive,@ol, @s04, @officialasroma, Al Ain,@saopaulofc, @palmeiras,@sportrecife e América Mineiro, clubes que tive a honra de defender ao longo desses anos. Torcedores e fãs, valeu!! Cada incentivo e gesto de carinho me deram forças para atingir todos meus objetivos. Hoje um capítulo se acaba, mas outros começam e também prometem ser cheios de alegrias e emoções. É como estar assistindo Netflix: quando a série e boa a gente continua acompanhando as outras temporadas, então seguirei aqui contando com o carinho de vocês. Continuarei protagonizando meus próximos capítulos de uma outra forma, cuidando da minha família, que hoje é o meu bem maior. Para finalizar, minha enorme gratidão à minha esposa Letícia, que está comigo há 15 anos, desde lá do começo de tudo, roendo o osso! OBRIGADO, POLACA, por sempre ter estado ao meu lado! Não posso esquecer, lógico, dos meus dois amores que são meus filhos, Lucas e Valentina. Foram vocês que me fizeram crescer e me tornar o homem que sou hoje. TE AMO, FUTEBOL!!! OBRIGADO POR TUDO!!