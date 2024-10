Ufficiale: Miami FC, esonerato Nocerino dopo una serie di 27 sconfitte

Termina l’esperienza in USA per Antonio Nocerino. L’ex centrocampista del Milan è stato esonerato dal Miami FC. Il tecnico era stato assunto nel novembre 2023, ma in circa un anno di esperienza, ha collezionato ben 27 sconfitte con il club della Florida, pochissime vittorie.

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Miami Football Club ha quindi annunciato l’esonero di Nocerino: “Il Miami Football Club annuncia l’esonero del Capo Allenatore Antonio Nocerino. Il Miami FC ringrazia Antonio per l’impegno profuso in questa stagione e gli augura il meglio per i suoi sforzi futuri”.

Foto: Majoer League soccer