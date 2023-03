Ufficiale: Mesut Ozil si ritira dal calcio giocato

Annuncio di Mesut Ozil, il trequartista tedesco ha deciso di dire basta con il calcio giocato. A riferirlo è il trentaquattrenne, ex Arsenal e Real Madrid, attraverso i profili social ufficiali. Il comunicato: “Ciao a tutti, dopo un’attenta considerazione, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio professionistico. Ho avuto il privilegio di essere un calciatore professionista per quasi 17 anni e mi sento incredibilmente grato per l’opportunità. Ma nelle ultime settimane e mesi, avendo anche subito alcuni infortuni, è diventato sempre più chiaro che è tempo di lasciare il grande palcoscenico del calcio. È stato un viaggio fantastico, pieno di momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei club: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, Istanbul Basaksehir e gli allenatori che mi hanno sostenuto, oltre ai compagni di squadra che sono diventati amici. Un ringraziamento speciale va ai miei familiari e ai miei amici più cari. Hanno fatto parte del mio viaggio sin dal primo giorno e mi hanno dato tanto amore e sostegno, nei momenti belli e in quelli brutti. Grazie a tutti i miei fan che mi hanno mostrato così tanto amore, indipendentemente dalle circostanze e indipendentemente dal club che rappresentavo. Ora non vedo l’ora di affrontare tutto ciò che avverrà con la mia bellissima moglie, Amine, e le mie due bellissime figlie, Eda ed Ela – ma puoi star certo che mi sentirete di tanto in tanto sui miei canali social. A presto, Mesut!”.

Foto: Instagram Ozil