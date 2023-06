Diego Cocca non è più il commissario tecnico della nazionale del Messico, con lui sollevato dall’incarico anche il responsabile delle squadre Rodrigo Ares de Parga. Prenderà il posto da direttore tecnico ad interim Jaime Lozano, che guiderà dunque la squadra nella Gold Cup in programma a luglio. Per Cocca solamente sette partite e quattro mesi nel ruolo di guida della Tricolor.

Foto: twitter Messico