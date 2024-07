Ufficiale: Messico, Aguirre e Marquez guideranno la Nazionale del Tricolor

“L’esperienza di Javier Aguirre, il percorso di Rafa Marquez e la leadership collaudata a livello mondiale di entrambi insieme nella Nazionale del Messico in vista del 2026 e del Progetto 2030. Come non illuderci?”: con queste parole la Federazione di calcio messicana carica i propri tifosi annunciando il nuovo duo alla guida della Nazionale.

Da un lato l’ex allenatore di Atletico Madrid, Real Saragozza e Maiorca, passato anche dalla panchina del Messico nel 2001 e da quella dell’Egitto, a livello di selezioni nazionali. Dall’altro, al suo fianco, un ex giocatore rappresentativo come Rafa Marquez,

Foto: twitter Mexico