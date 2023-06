Ufficiale: Messi lascerà il PSG al termine della stagione

Lionel Messi lascerà il PSG. L’argentino giocherà contro il Clermont l’ultima partita della stagione al Parco dei Principi e poi dirà addio al club, come già annunciato dalla stella argentino ai microfoni di ESPN. Il contratto, infatti, scade il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. Con un tweet sul proprio profilo il Paris Saint-Germain ha comunicato l’addio di Messi dopo due stagioni in Francia.

Foto: Instagram PSG