Ufficiale: Mert Cetin torna in Turchia, all’Ankaragücü in prestito con diritto di riscatto

Mert Cetin lascia l’Hellas Verona per trasferirsi all’Ankaragücü. Il comunicato del club turco che ha ufficializzato l’operazione: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Yıldırım Mert Çetin con opzione di riscatto”. Il difensore 26nne turco aveva trascorso già gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione in patria in prestito all’Adana Demirspor.

Foto: Sito Ankaragücü