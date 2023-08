Ufficiale: Merkaj è un nuovo calciatore del Sudtirol

Nuovo acquisto per il Sudtirol che ha annunciato l’arrivo di Silvio Merkaj dalla Virtus Entella. Ecco il comunicato del club:

FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Silvio Merkaj.

L’attaccante classe 1997, proviene dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Si è legato al club biancorosso con un accordo triennale, ovvero fino al 30 giugno 2026, con opzione per un altro anno.

Nato a Valona, in Albania, il 4 dicembre 1997, 188 centimetri, Silvio Merkaj è una punta centrale di piede destro, capace all’occorrenza di giocare anche come seconda punta, ala destra o sinistra. A soli quattro anno l’approdo in Italia, a Fano, dove poi ha cominciato a giocare a calcio. Dopo la trafila in diversi settori giovanili, nel 2015 gioca in Eccellenza con il Neania.

Da Castel del Piano decolla la sua carriera che lo porta a vestire le maglie di Foligno, Igea Virtus e Gelbison fino al passaggio, nell’estate 2019, al Bitonto, in Puglia. Approda poi ai molisani del Vastogirardi, dove segna 14 reti in 32 gare, record in carriera. Nel 2021 arriva la chiamata della Virtus Entella, in Lega Pro: 12 reti il primo anno, 13 nella scorsa stagione. Complessivamente: 25 reti e 7 assist in 71 gare disputate in serie C con la casacca biancoceleste della società di Chiavari.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Silvio Merkaj e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.

Foto: Sito ufficiale Sudtirol