Ufficiale: Mergim Berisha dal Fenerbahçe all’Augsburg per 4 milioni

Colpo dell’Augsburg: ufficializzato l’acquisto dal Fenerbahçe di Mergim Berisha. Per l’attaccante classe ’98, tedesco con la doppia cittadinanza albanese, sono stati sborsati 4 milioni di euro. Nella stagione appena trascorsa si era trasferito dalla compagine turca a quella tedesca con la formula del prestito, collezionando 9 gol e 4 assist in 23 partite di Bundesliga. Rientrato in Turchia, è stato ora acquistato definitivamente dalla compagine bavarese.

Foto: Wikipedia