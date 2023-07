Ufficiale: Menez lascia la Reggina dopo tre anni

Jeremy Menez lascia la Reggina. Il suo contratto è scaduto a giugno, ma non è stato rinnovato. Tramite un post su Instagram, l’ex Milan saluta così gli amaranto: “Mi sono preso un po’ di tempo ma volevo ringraziare tutta la gente della società Reggina e i miei compagni di squadra e tutti i tifosi reggini GRAZIE Reggio Calabria”. Il francese era arrivato in Calabria tre anni fa. Con la Reggina ha collezionato 13 gol in 67 presenze.

Foto: Instagram Menez