Ufficiale: Mendy rinnova con il Leicester

Nampalys Mendy spegne le voci su un suo possibile trasferimento rinnovando fino al 2022 con il Leicester. La nota apparsa sul sito ufficiale del club goldblue.

“È stato raggiunto un accordo a breve termine per consentire al 28enne di continuare a rappresentare i Foxes nella ripresa della campagna 2019/20, con il suo tempo al King Power Stadium ora esteso almeno fino al 2022”.

#lcfc can confirm that midfielder @Papy_Mendy has signed a contract extension to the end of the 2021/22 season 🦊📝

— Leicester City (@LCFC) August 24, 2020