Ufficiale: Mejbri è un nuovo giocatore del Burnley

Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Hannibal Mejbri dal Manchester United al Burnley. Ecco il comunicato dei Clarets: “Il Burnley Football Club è lieto di confermare l’arrivo del nazionale tunisino Hannibal Mejbri con un contratto quadriennale dal Manchester United per una cifra non rivelata. Il 21enne trequartista ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Siviglia, squadra della Liga, e ora diventa l’ottavo nuovo acquisto estivo di Scott Parker. Dopo essersi trasferito a Turf Moor, Mejbri ha rilasciato anche la sua prima intervista da calciatore del Burnley: “Sono molto emozionato. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di vedere i tifosi. Ho già giocato contro il Burnley al Turf Moor e l’atmosfera era fantastica. Dopo aver parlato con l’allenatore [Scott Parker], il progetto mi è sembrato positivo e speriamo di poter avere successo insieme”.

Foto: instagram Burnley