Ufficiale: Meier rinnova con l’Augsburg fino al 2026

Arne Maier rimarrà all’Augsburg: è infatti ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2026. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota:

“Arne Maier soggiorna al FC Augsburg! Il centrocampista 25enne, arrivato in FCA all’inizio della stagione 2021/22, ha giocato finora 85 volte per il club in tutte le competizioni, segnando nove gol e registrando 12 assist. Maier ha ora firmato un’estensione di un anno del suo contratto, con il suo accordo ora valido fino al 30 giugno 2026.

Foto: sito Augsburg