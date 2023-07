Ufficiale: M’Baye Niang svincolato dall’Auxerre

L’Auxerre e M’Baye Niang hanno deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo prevista nel contratto. L’attaccante franco-senegalese, che in Italia ha giocato con le maglie di Milan, Genoa e Torino, è ora svincolato dopo una sola stagione con la compagine francese. Compirà 29 anni a dicembre. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze e 6 gol in Ligue 1 con la società della Borgogna. Con la nazionale del Senegal ha sinora disputato 23 partite e segnato 4 reti, figurando anche ai Mondiali del 2018 in Russia.

Foto: Instagram Niang