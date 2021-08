Ufficiale: Mazzotta passa al Bari. Contratto fino al 2023

Nuovo acquisto per il Bari che ha reso noto di aver acquistato il giocatore classe ’89 Antonio Mazzotta. Ecco il comunicato del club SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mazzotta (02.08.1989, Palermo); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno 2023 e sarà da subito disposizione di mister Mignani. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, con cui nel ’08-’09 vince uno Scudetto Primavera, Mazzotta fa il suo esordio tra i professionisti, in Serie B, con la maglia del Lecce nella stagione ’09-’10 (20 pres.). Nella stagione successiva veste la casacca del Pescara prima di passare, a gennaio, al Crotone, sempre in cadetteria: con i pitagorici ben 6 stagioni in 2 distinti momenti: dal gennaio 2011 al 2014 e dal 2019 fino allo scorso campionato, di Serie A, per un totale di 145 presenze e 3 reti. Nella sua carriera ha vestito, sempre in Serie B, le maglie di Cesena (10 presenze in massima serie nel campionato ’14-’15), Catania, Frosinone e Palermo. Benvenuto Antonio!”.

Foto: Sito Bari