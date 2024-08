Ufficiale: Mazraoui è un nuovo calciatore del Manchester United

Non solo Matthijs de Ligt, arriva un’altra ufficialità per il Manchester United. Si tratta di Noussair Mazraoui. Di seguito la nota: “Il Manchester United è lieto di confermare che Noussair Mazraoui si è unito al club, previa registrazione. L’internazionale marocchina ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con la possibilità di prorogare per un altro anno.

Mazraoui, 26 anni, ha vinto quattro titoli di campionato, tre con l’Ajax e uno con il Bayern Monaco. Il terzino ha fatto 28 apparizioni per il suo paese ed è stato una parte fondamentale della squadra che ha raggiunto la semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2022″.

Foto: Instagram Manchester United