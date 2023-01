Ufficiale: Maximo Perrone al Manchester City

Il Manchester City si assicura un nuovo talento argentino, si tratta di Maximo Perrone dal Vélez Sarsfield. I Cityzens acquistano il mediano ventenne, classe 2003, che arriverà in Inghilterra in seguito al campionato sudamericano di calcio under-20. Competizione iniziata recentemente in Colombia e che il calciatore sta disputando con la sua Argentina. Perrone ha firmato un contratto di ben cinque anni e mezzo. L’annuncio social.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.

Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity

— Manchester City (@ManCity) January 23, 2023