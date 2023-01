Il Leeds rinforza il proprio pacchetto difensivo con l’arrivo ufficiale di Maximilian Wober. Il 24 austriaco è stato prelevato dal Salisburgo per una cifra ad oggi non rilevata. Il calciatore infatti è in attesa di poter ottenere il permesso di lavoro e quindi il definitivo via libera. Wober si è legato al club inglese fino al 30 giugno del 2027.

Foto: Sito Ufficiale Leeds