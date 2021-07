Ora è ufficiale: Maxime Giron passa al Palermo dal Bisceglie

Come anticipato la settimana scorsa, l’accordo tra Bisceglie e il Palermo FC era ormai stato raggiunto per il passaggio in rosanero di Maxime Giron e si aspettava solo la data odierna per poter ufficializzare il trasferimento. La società siciliana tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto dare il benvenuto al francese classe 1994. Nella stagione appena terminata, il terzino ha collezionato un totale di 35 presenze e segnato 2 gol.

Foto: profilo Twitter Palermo