L’ex giocatore dell’Atalanta Maxi Moralez ha rescisso il suo contratto con il Racing Club, che ne ha dato notizia tramite i propri canali social. Il giocatore è tornato nel club da dove aveva iniziato la sua carriera, ma le cose non sono andate come sperava, da qui la decisione di lasciare e tornare negli States, dove ha già vestito la maglia del New York City.

Foto: Instagram Maxi Moralez