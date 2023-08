Ufficiale: Mavididi è un nuovo calciatore del Leicester

Stephy Mavididi riparte dalla Championship: l’ex calciatore lascia il Montpellier per trasferirsi al Leicester. Ecco le sue prime parole rilasciate al canale ufficiale del club: “Sono onestamente felice di essere qui. Parlando con il direttore e alcuni membri del personale qui, è stato un gioco da ragazzi per me. Era in cantiere da un po’ e io e la mia famiglia siamo semplicemente felici che ora sia finita. Ovviamente le dimensioni e la storia del Club parlano da sole. Il campo di allenamento, lo stadio. Personalmente volevo tornare in Inghilterra, sentivo che era ora di tornare a casa e continuare il mio calcio qui”.

Foto: Sito Leicester