Ufficiale: Mauro Antonioli torna sulla panchina dell’Imolese

Mauro Antonioli torna sulla panchina dell’Imolese, succedendo così a Giuseppe Anastasi, esonerato nei giorni scorsi. È stato Francesco Sintini a guidare la squadra nel match interno contro il Cesena nell’ultimo turno di campionato, terminato con il risultato di 2-4. Ad annunciarlo in una nota è lo stesso club: “Imolese calcio 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Antonioli coadiuvato da mister Piccoli con l incarico di allenatore in seconda. A mister Sintini va il nostro più sincero e sentito ringraziamento per essersi reso immediatamente disponibile con il grande senso di appartenenza ai nostri colori. Si specifica che mister Sintini rimarrà all’interno dei ranghi tecnici dell’imolese Calcio, occupandosi del nostro settore giovanile. A mister Antonioli il nostro ringraziamento e l’ augurio di buon lavoro con i nostri colori”.

Foto: logo Twitter